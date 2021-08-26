Два серийных самолета Ил-114-300 выпустят в Подмосковье до конца 2021 года

ВОЛГОГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Первый и второй серийные самолеты Ил-114-300 будут выпущены в конце 2021 года на заводе в Луховицах (Московская область). В настоящее время ведутся работы по сертификации, сообщил в ходе совещания в Волгограде замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) приостановила испытательные полеты Ил-114-300 из-за того, что они оборудованы двигателями, схожими с двигателями Ил-112В, который потерпел крушение 17 августа.

"По поводу Ил-114-300 - мы продолжаем работы по сертификации, до конца года в Луховицах будут выпущены первый, второй серийные самолеты, не видим проблемы. Также напомню, что мы ориентируемся на ограничение стоимости для покупки региональными компаниями", - сказал Бочаров.

Ил-112В потерпел катастрофу 17 августа. Он рухнул в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы в подмосковной Кубинке. На борту самолета находился экипаж из трех человек, в том числе командир - заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Все они погибли. По факту крушения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").