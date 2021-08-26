На Украине сложилась критическая ситуация с накоплением угля на складах ТЭС

КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Ситуация с накоплением угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС), где находится в два раза меньше угля, чем должно быть на 25 августа, остается критической. Об этом говорится в обзоре работы энергосистемы 16-24 августа национальной энергетической компании (НЭК) "Укрэнерго".

"Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС не меняется и остается критической. По состоянию на утро 25 августа на складах ТЭС находится 750 тыс. тонн угля, что на 1,7% меньше, чем на начало предыдущей недели (16 августа - 763 тыс. тонн)", - отмечает в четверг украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на обзор "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" подчеркнули, что в соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах ТЭС находится в два раза меньше угля, чем должно быть на 25 августа. В частности, газового угля накоплено в 2,3 раза меньше в соответствии с графиком, тогда как антрацитового - в 1,5 раза. На складах ТЭЦ на 25 августа находится 168 тыс. тонн угля, что на 9,9% меньше, чем по состоянию на 16 августа (185 тыс. тонн).

"Из-за отсутствия топлива не работали 19 блоков теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей общей мощностью 7,3 ГВт", - подчеркивается в обзоре.

Министерство энергетики повысило плановые объемы накопления угля к началу отопительного сезона для теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей до 3 млн тонн.