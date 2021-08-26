В Северной Осетии в ближайшие два-три года планируют производить 500 тыс. т плодов и ягод

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Закладка новых плодово-ягодных садов в Северной Осетии позволит получать в ближайшие два-три года 500 тыс. тонн продукции. Об этом сообщил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В республике развито сельское хозяйство, <...> потенциал большой. Допустим, по плодово-ягодным культурам в ближайшие два-три года мы можем дать 500 тыс. тонн", - сказал он.

При этом Меняйло отметил, что новый сад уже закладывается. "Уже закладываем. Как в Кабардино-Балкарии, так и у нас, уже закладываем новые сады", - сказал он, отвечая на вопрос президента.

Яблоневый сад на площади 300 га с шестью разными сортами яблок появится в селении Садовое Моздокского района Северной Осетии.

Развитие аквакультуры

Врио главы также сообщил, что создание акваселекционного центра позволит втрое увеличить долю местной форели на рынке в Северной Осетии. "Очень перспективна аквакультура, форель. На сегодня у нас два форелевых хозяйства дают 10% форели на рынок. Мы можем довести до 30%. Для этого необходимо создать акваселекционный центр", - сказал он, подчеркнув, что с Минсельхозом этот вопрос уже обговорили.

"Там нужны будут дополнительные меры поддержки. И тогда будет тоже хороший эффект с точки зрения и развития экономики, и новых рабочих мест", - добавил он.