Господдержка фермеров Подмосковья увеличится в 2,5 раза в 2022 году

ИСТРА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Около 240 млн рублей планируется выделить из бюджета Подмосковья на поддержку фермеров Московской области в следующем году, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщил в четверг ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

"В этом году порядка 100 млн рублей по грантам выдадим именно фермерам. В следующем году будет увеличение в 2,5 раза - 240 млн рублей", - сказал Воскресенский.

Министр в четверг посетил Всероссийский гастрономический фестиваль "Сыр. Пир. Мир". В рамках деловой программы фестиваля он рассказал о субсидиях и грантах, которые могут получить подмосковные фермеры.

Всероссийский гастрономический фестиваль продлится до воскресенья включительно. На фестивале представлена натуральная фермерская продукция: сыр, колбасы, хлеб, мед, сладости, молочная продукция, напитки и многое другое.