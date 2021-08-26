Кириенко: российские наукограды должны конкурировать по комфорту с лучшими городами мира

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российские наукограды по комфорту городской среды должны конкурировать с лучшими столицами мира, на это должны быть направлены совместные усилия властей РФ, крупнейших компаний и самих городов. Об этом в четверг заявил первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко в видеообращении к участникам пятого форума городов высокого научного и технологического потенциала.

"Сегодня перед наукоградами [стоит] большой вызов. Мы должны по комфорту городской среды, по комфорту жизни людей конкурировать не только с соседними городами, не только со столицами соответствующих субъектов РФ, мы должны конкурировать с лучшими столицами мира", - сказал Кириенко.

Указанная цель, считает он, заслуживает того, чтобы потратить на ее достижение "весь имеющийся творческий и организационный потенциал". "Для этого нужно использовать и ресурс самих городов, и ресурс крупнейших российских компаний и отраслей, и ресурс органов власти России, это абсолютно точно", - заключил Кириенко.

Форум проходит в Москве 25-26 августа. В нем участвуют несколько сотен представителей крупных российских компаний. На мероприятии планируется принять ряд целевых адресных государственных программ развития населенных пунктов. Это ежегодное мероприятие, организуемое госкорпорацией "Росатом".