Путин поддержал идею создания индустриально-логистического парка в Северной Осетии

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг на встрече с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло поддержал предложение по созданию в республике индустриально-логистического парка.

"Это хорошая идея. Согласен, для этого все есть, объективно уже созданы условия", - сказал глава государства.

Меняйло проинформировал Путина, что "Осетия не входила по той или иной причине в соответствующие меры поддержки и программы, допустим, Сбербанка, "ВЭБ.РФ". При этом, по словам врио главы региона, проект индустриально-логистического парка находится на стадии окончательного рассмотрения, основой парка будет железнодорожный терминал нового типа. "И потом придет наполнение: индустриальные парки, технопарки, административные парки по типу "сухого порта" с особой таможенной зоной. Инвесторы есть, но в этом вопросе будет необходима поддержка "ВЭБ.РФ", финансовая поддержка", - отметил Меняйло.

В своем докладе он также сделал акцент на том, что Северная Осетия является транзитным регионом. "Через Верхний Ларс проходит по тысяче - полторы тысячи машин с грузом. Шикарный аэропорт, полоса - 3200. Сейчас идет строительство нового здания терминала", - перечислил Меняйло.