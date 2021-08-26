В Северной Осетии планируют ввести территорию завода "Электроцинк" в промышленный оборот

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 августа. /ТАСС/. Территорию закрытого завода "Электроцинк" во Владикавказе планируется ввести в промышленный оборот либо использовать для создания общественных пространств и строительства жилья, сообщил в четверг на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Очень много промышленных площадей, которые сегодня по той или иной причине в простое. Допустим, закрытый завод "Электроцинк" - это 64 гектара в черте города и более 430 тыс. кв. метров. Поэтому мы с Минпромторгом и с Минэкономразвития по этому вопросу уже работаем, чтобы эти промышленные земли втянуть в оборот. Там, где это невозможно, - создать соответствующие общественные пространства или строительство жилья", - сказал Меняйло.

Президент поинтересовался, кому принадлежит предприятие. "Надо с собственностью разбираться там", - отметил Путин.

По словам Меняйло, власти региона уже провели встречи с представителями компании УГМК, которая является акционером завода. На них обсуждались, в том числе, вопросы ликвидации накопленных отходов производства "Электроцинка".

"Мы сейчас рассматриваем несколько технологий по переработке. В принципе, это не отходы на сегодняшний день, а сырье. Экспериментальные технологии есть, работа в этом направлении идет", - добавил врио главы Северной Осетии.

После пожара в одном из цехов завода "Электроцинк" (входит в холдинг "Уральская горно-металлургическая компания", УГМК) в 2018 году было принято решение о консервации предприятия. Все производственные процессы на заводе остановлены, в июне предприятие расторгло трудовые договоры с более чем 1 тыс. работников.