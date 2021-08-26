Задолженность по зарплате в Тюменской области сократилась почти вдвое с начала 2021 года

ТЮМЕНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в Тюменской области удалось сократить с более чем 118 млн до 65 млн рублей за восемь месяцев 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Тюменской области со ссылкой на главу региона Александра Моора.

"Задолженность по заработной плате в Тюменской области за восемь месяцев 2021 года удалось сократить практически в два раза - с более чем 118,6 млн рублей до 65 млн рублей. Вопрос своевременности выплаты зарплаты в сегодняшней непростой экономической ситуации особенно актуален. В 2020 году, в наиболее тяжелое для бизнеса время, были приняты федеральные и региональные программы поддержки, которые позволили предприятиям избежать роста долгов по зарплате и сохранить рабочие места", - сообщил Моор на онлайн-заседании региональной межведомственной рабочей группы по обеспечению своевременности выплаты заработной платы.

Как отметил глава региона, полностью ликвидировать задолженности по зарплате можно только при условии дальнейшего сотрудничества всех ответственных за это региональных и федеральных структур.

В пресс-службе добавили, что, по словам директора областного департамента труда и занятости Александра Сидорова, с начала года задолженность по зарплате на общую сумму 24 млн рублей была выявлена в девяти организациях. В семи организациях ситуация с задолженностью по зарплате пока остается без изменений, общая сумма задолженности перед 645 работниками составляет 37 млн рублей.

В сообщении отмечается, что 73% от общей суммы долгов по зарплате по региону - в восьми организациях, находящихся в стадии банкротства.