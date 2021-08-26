"Уральские авиалинии" с сентября запускают рейсы из Жуковского в Шарм-эш-Шейх и Хургаду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с сентября запускает прямые рейсы из аэропорта Жуковский в Шарм-эш-Шейх и Хургаду (Египет), сообщается на сайте авиаперевозчика в четверг.

"Рейсы будут выполняться по следующему расписанию: У6-7315/7316 Жуковский - Шарм-эш-Шейх - Жуковский с 5 сентября по воскресеньям; У6-7317/7318 Жуковский - Хургада - Жуковский с 16 сентября по четвергам", - говорится в сообщении.

По данным с сайта аэропорта, пока полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду из Жуковского не выполняются.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате чего погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились.

В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море - Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.

"Уральские авиалинии" - один из крупнейших российских авиаперевозчиков. География полетов насчитывает более 200 направлений.