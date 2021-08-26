Мишустин: благоустройство прибрежных зон в городах привлекает новых инвесторов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Развитие прибрежных пространств в российских городах способствует привлечению инвесторов и туристов. Это подчеркнул в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме "Среда для жизни: город и вода" в Нижнем Новгороде.

Он сделал акцент на том, что набережные есть в 67% российских городов, однако "только 10% из них благоустроены". Глава кабмина при этом обратил внимание на проекты по реконструкции прибрежных пространств, в том числе в Магадане и Иркутской области.

"Уже видно, как развитие этих территорий привлекает внимание инвесторов: реальные инвесторы туда приходят, видя, что процесс сдвинулся. Появляются дополнительные возможности для создания новых рабочих мест и, конечно, привлечения туристов как со всей страны, так и из-за рубежа", - сказал Мишустин.

Он отметил, что многие регионы сталкиваются с необходимостью улучшения состояния прибрежных территорий и набережных, с проблемами снабжения людей чистой водой, потребностью оснастить очистные сооружения. "Это необходимо прежде всего для сбережения здоровья людей", - подчеркнул премьер. Он напомнил, что сейчас такая работа ведется, в том числе, в рамках реализации нацпроектов, в текущем году на реализацию проекта "Чистая вода" в федеральном бюджете предусмотрена около 26 млрд рублей.

Мишустин коснулся также темы оздоровления наиболее значимых водных объектов страны, в том числе Волги. "Задача очень непростая, учитывая, что требуется слаженная работа нескольких регионов, а очистные сооружения и другие объекты водоотведения на реке нуждаются не просто в существенной, а в самой серьезной реконструкции", - сказал глава кабмина, напомнив, что в этом году на проект по очистке Волги в бюджете предусмотрено более 13 млрд рублей.