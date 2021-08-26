Глава Управления президента РФ призвал иностранные IT-компании выполнять российские нормы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Международные IT-гиганты должны выполнять требования российских нормативных актов, в таком случае дальнейших мер регулирования отрасли может не потребоваться. Об этом заявил в четверг начальник Управления президента РФ по общественным проектам, председатель оргкомитета Российской креативной недели Сергей Новиков в первый день работы форума.

"Неплохо было бы начать выполнять то регулирование, которое принято к сегодняшнему моменту. Может, тогда не потребуется никакого нового регулирования", - сказал Новиков, выступая на сессии "Цифровые платформы, производители контента и государство: как найти баланс интересов для повышения инвестиционной привлекательности креативных индустрий", модератором которой выступил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Новиков выразил надежду, что международные корпорации будут выполнять российские требования. "Я имею в виду Google, YouTube и другие компании, которые являются большими транснациональными компаниями и получили в России большую аудиторию", - уточнил Новиков.

Фест-форум "Российская креативная неделя", включающий более 300 мероприятий и затрагивающий 14 индустрий, проходит 26-29 августа в Москве. ТАСС - генеральное информационное агентство мероприятия.