Глава Управления президента РФ призвал иностранные IT-компании выполнять российские нормы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Международные IT-гиганты должны выполнять требования российских нормативных актов, в таком случае дальнейших мер регулирования отрасли может не потребоваться. Об этом заявил в четверг начальник Управления президента РФ по общественным проектам, председатель оргкомитета Российской креативной недели Сергей Новиков в первый день работы форума.
- Суд оштрафовал Google на 6 млн рублей за отказ удалить незаконный контент
- "Известия": Роскомнадзор счел попыткой шантажа заявление Google в рамках судебной тяжбы
- Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию
- Суд оштрафовал Google на 14 млн руб. по пяти искам за отказ удалить запрещенную информацию
"Неплохо было бы начать выполнять то регулирование, которое принято к сегодняшнему моменту. Может, тогда не потребуется никакого нового регулирования", - сказал Новиков, выступая на сессии "Цифровые платформы, производители контента и государство: как найти баланс интересов для повышения инвестиционной привлекательности креативных индустрий", модератором которой выступил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.
Новиков выразил надежду, что международные корпорации будут выполнять российские требования. "Я имею в виду Google, YouTube и другие компании, которые являются большими транснациональными компаниями и получили в России большую аудиторию", - уточнил Новиков.
Фест-форум "Российская креативная неделя", включающий более 300 мероприятий и затрагивающий 14 индустрий, проходит 26-29 августа в Москве. ТАСС - генеральное информационное агентство мероприятия.