РФ предложила Китаю пути увеличения поставок замороженной продукции в условиях пандемии

ПЕКИН, 26 августа. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Россия предложила Китаю проводить повторную дезинфекцию российской замороженной продукции в случае обнаружения на упаковке нуклеиновых кислот возбудителя коронавирусной инфекции. Как сообщил ТАСС в четверг представитель Росрыболовства в КНР Сергей Михеев, это предложение было обнародовано в ходе 5-го раунда российско-китайских консультаций по этому направлению.

"Дополнительно российской стороной было предложено в случаях обнаружения нуклеиновых кислот возбудителя COVID-19 на упаковке замороженной продукции применять имеющиеся разработки и средства по дезинфекции и инактивации вируса с целью подтверждения статуса продукции как неинфекционной и возможности восстановления объемов торговли как до пандемии", - заявил он. Во всех случаях с положительными результатами тестов на упаковке российской рыбной продукции необходимо детальное изучение этой информации специалистами двух стран, добавил Михеев.

"Китайская сторона заинтересовалась такими предложениями и попросила направить их в письменном виде, для проработки с заинтересованными ведомствами в Китае", - отметил представитель Росрыболовства.

Консультации прошли в формате видеоконференции под председательством директора Департамента развития двустороннего сотрудничества Министерства экономического развития России Александра Дианова и директора Департамента Евразии Министерства коммерции КНР Ван Кайсюаня.

В российскую делегацию также вошли представители Минэкономразвития, Минсельхоза, Минпромторга, МИД, Минфина, Минтранса, Росрыболовства, Россельхознадзора, Роспатента, Росстандарта и РЖД.

До начала пандемии Китай являлся одним из основных импортеров российской рыбы и морепродуктов. По данным Главного таможенного управления КНР, экспорт российской рыбной продукции за первые семь месяцев текущего года снизился на 54,1% в годовом выражении, до 317,069 тыс. тонн.