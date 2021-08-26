Эксперт заявил, что доля транспорта на газомоторном топливе в России не превышает 2%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Доля автотранспорта в России не превышает 2% от общего парка страны. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор компании "Газпром газомоторное топливо" Тимур Соин.

"Не более 2% доля транспорта на газомоторном топливе от всего транспорта в стране. Чем больше будет объем рынка на газомоторном топливе, тем лучше будет для страны, ее экономики, экологии", - сказал он.

По словам собеседника, автопарк на газомоторном топливе в стране по итогам 2020 года насчитывал 226,6 тыс. единиц. За прошедший год он увеличился на 27 тыс. автомобилей (+12%). Из общего объема автомобилей на таком виде топлива 137,3 тыс. - легковые, 48,8 тыс. - легкий коммерческий транспорт, 27,7 тыс. - автобусы, 12,1 тыс. магистральный грузовой транспорт, 700 единиц - дорожно-коммунальная техника.

Соин также отметил, что за счет применения техники на газомоторном топливе в России за 5 лет (201602020 гг.) удалось снизить выбросы парниковых газов на 7,27 млн тонн, загрязнящих веществ - на 119,21 тыс. тонн.

"Газпром газомоторное топливо" ожидает в 2021 году роста продаж газомоторного топлива на 10-15%. В прошлом году всего по России реализовано 1,1 млрд куб. м газа. За пять лет показатель вырос в два раза.