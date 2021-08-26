Заявки Тульской и Челябинской областей на инфраструктурные облигации одобрили на комиссии

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Правительственная комиссия по региональному развитию под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина одобрила заявки Тульской и Челябинской областей на получение инфраструктурных облигаций, сообщается на сайте кабмина.

"Инструмент инфраструктурных облигаций достаточно сложный, и я хочу поблагодарить регионы, которые стали первопроходцами в данном вопросе. Благодаря этому инструменту в Тульской области будет построено 771 тыс. кв.м жилья, а в Челябинской области - 85 тыс. кв.м", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

Уточняется, что Тульская область получит 3,7 млрд рублей, а Челябинская - 1,8 млрд рублей.

Вице-премьер со своей стороны поручил ДОМ.РФ предоставить льготные займы и начать финансирование инфраструктурных проектов уже в сентябре. "Механизм позволит привлечь частные инвестиции в строительство инфраструктуры, что будет способствовать улучшению условий жизни населения и качества городской среды", - отмечается в сообщении.

С помощью облигаций ДОМ.РФ можно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру для нового жилья, а также общегородскую инфраструктуру. Механизм может быть использован в проектах ГЧП и концессиях. Денежные средства от размещения облигаций выдаются по льготной ставке, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы дочерним обществам субъектов РФ и строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.