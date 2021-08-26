Медведев: потепление климата может привести к росту числа сельхозплощадей в России

Он подчеркнул, что изменение климата идет, это "неизбежные процессы", и к ним нужно адаптировать отечественные отрасли экономики, в том числе сельское хозяйство.

"Среднегодовые температуры растут во всех регионах страны. Понятно, что здесь есть не только вызовы и проблемы, но и, наверное, некоторые положительные моменты. В принципе может вырасти число площадей, пригодных для земледелия в нашей стране, включая более северные территории, - сказал он. - Уже на север и на восток продвигаются такие культуры как соя, кукуруза, подсолнечник, которые традиционно на этих территориях не росли". "Но есть и оборотная сторона, отрицательные факторы, связанные с гораздо большей засушливостью на Северном Кавказе, на юге Сибири и в Поволжье. Это происходит из года в год, помимо пожаров засуха оказывает очень существенное влияние на развитие агропромышленного комплекса", - отметил Медведев.

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Потепление климата, с одной стороны, поспособствует увеличению в России числа площадей, пригодных для земледелия, но с другой - приведет к чрезмерной засухе в некоторых регионах. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в четверг на совещании по вопросу обеспечения устойчивого развития аграрных отраслей экономики.

"Проблема чувствительная, 70% территории нашей страны находятся в зоне рискованного земледелия. За последние 10 лет увеличилось значительно количество опасных природных явлений, ущерб от этих явлений. Потепление у нас происходит приблизительно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем мире, особенно в зонах вечной мерзлоты и в тех местах, где раньше такого потепления не наблюдалось", - уточнил Медведев.

Он напомнил, что в целом агропромышленный комплекс оказывает серьезное влияние на рост экономики страны и продолжает усиливать свои позиции как высокотехнологичная отрасль. "Россия успешно обеспечивает и себя основными продуктами питания, и осваивает глобальные рынки, что для нас очень важно, входит в число ведущих экспортеров продуктов питания по ряду позиций, - отметил Медведев. - Это результат напряженной работы, которую государство проводило в последние годы и которая дала свои результаты". "Наша задача - не только эту динамику сохранить, но и укрепить. Для этого нужно объединять усилия органов власти, научных организаций, частного бизнеса, компаний с государственным участием и экспертного сообщества в целом", - добавил он.

"Умное" сельсхое хозяйство

По мнению зампреда Совбеза, цифровизация сельского хозяйства повысит конкурентоспособность российского агропромышленного комплекса.

На совещании по развитию аграрной отрасли в условиях климатических изменений он призвал обратить внимание, в частности, на необходимость перехода "на умное, экологическое сельское хозяйство, которое является частью зеленой экономики". "Этот процесс идет во всем мире. В любом случае он должен повысить конкурентоспособность и эффективность отечественного агропромышленного комплекса", - сказал Медведев.

"Нужна и цифровизация этой отрасли, включая внебюджетное финансирование, привлечение частных денег. И, конечно, надо, чтобы наши аграрии и сельхозпроизводители, которые находятся в различных условиях, получали агроклиматические данные и прогнозные сценарии на системной основе, качественно, в срок, на современных носителях, потому что прогнозная часть у нас пока еще далеко не в надлежащем виде находится", - продолжил зампред Совбеза. По его словам, речь идет о системе метеостанций, особенно в районах, где наиболее существенно ощущаются изменения климата. "Эта система, к сожалению, тоже в ряде случае деградировала, ее нужно восстанавливать", - сказал Медведев.

Он предложил обратить внимание и на другие задачи в сфере АПК, решение которых необходимо для реагирования на вызовы и угрозы, связанные с изменением климата.

Кроме того, Медведев заявил, что система государственного управления в сфере землепользования в РФ "пока не в полной мере отвечает задачам рационального освоения земельных ресурсов". В том числе, по его словам, необходимо поднять продуктивность инвентаризации сельхозземель.

Внедрение новых сортов

Отечественному агропромышленному комплексу нужны дополнительные меры для внедрения новых сортов сельхозкультур и пород животных, отметил Медеведв.

По его словам, ответы на климатические вызовы в аграрной сфере может дать только грамотно выстроенная государственная политика, включая важнейшие решения на научном направлении.

"Нам нужно ускорить внедрение новых сортов сельхозкультур и новых пород животных, включая те, которые адаптированы к изменениям климата. Нет, ничего нового здесь нет, мы специальную программу на эту тему уже несколько лет осуществляем, но, тем не менее, нам нужны дополнительные меры для того, чтобы преодолеть нашу зависимость от импорта генетического материала", - сказал Медведев.

Он отметил, что власти РФ стараются это делать, "в последние годы это получается где-то успешнее, где-то хуже". Кроме того, по словам замглавы СБ РФ, отечественной сельхозотрасли необходимо лабораторное оборудование для проведения селекционных работ. "Надо грамотно выстроить эту деятельность на всех уровнях - от научной разработки продуктов до запуска их производства, причем значительно сократить срок всех этих процедур за счет использования более современных собственных технологий", - указал Медведев.

Еще одна актуальная тема, по словам замглавы Совбеза, это вопрос развития мелиорации. "Советская мелиорационная система, к сожалению, приказала долго жить, а новая система возрождается медленно. Более 80% и оросительных, и осушительных систем советских пришли в негодность. И это зрелище неприглядное", - посетовал он.

Медведев напомнил, что программа развития мелиорации уже запущена, "но средства, которые выделяются, не очень значительные, поэтому по понятным причинам эта система развивается гораздо медленнее, чем хотелось бы, а без нее невозможно бороться ни с деградацией земельных ресурсов, ни с заболачиванием, ни с опустыниванием".