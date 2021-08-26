Почти 600 тыс. пар "нелегальной" обуви изъяли из оборота в России с начала года

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов с начала 2021 года изъяли 596 тыс. пар обуви с отсутствующей маркировкой на общую сумму свыше 710 млн рублей. Об этом в четверг сообщила руководитель товарной группы "Обувь" Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Анна Петрушина на конференции, посвященной развитию сектора легкой промышленности и организованной компанией Zenden.

"Маркировка - важный инструмент для государственных органов по "обелению" различных рынков. Если говорить об обувной отрасли, то за восемь месяцев 2021 года, по данным из открытых источников, правоохранители изъяли из оборота 596 тыс. пар немаркированной обуви на общую сумму 710 млн рублей", - пояснила Петрушина.

Она уточнила, что в 2020 году правоохранительными органами было изъято около 350 тыс. пар обуви без обязательной маркировки на сумму более 600 млн рублей. "Это на 70% больше, чем в 2020 году. Данный факт говорит о том, что маркировка работает и дает возможность государственным органам выявлять нелегальную контрафактную или контрабандную продукцию, которая может нанести вред здоровью потребителей и их благосостоянию", - добавила Петрушина.

Маркировка обуви стала обязательной с 1 июля 2020 года, до 1 июня 2021 года участники оборота могли домаркировать остатки продукции, которая была произведена и ввезена в Россию до начала обязательной маркировки. В настоящий момент в системе маркировки обуви, по данным ЦРПТ, работает почти 90 тыс. предприятий, среди них производители, импортеры, логистические компании и представители ритейла.