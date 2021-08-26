ВЭБ.РФ в I полугодии получил 30,8 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль ВЭБ.РФ в I полугодии 2021 года по МСФО составила 30,8 млрд рублей по сравнению с убытком в 47,6 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете группы.

Активы ВЭБ.РФ выросли на 6,5% (+221,2 млрд рублей) по сравнению с началом года и на 30 июня 2021 года составили 3,627 трлн рублей. "Наряду с ростом кредитного и лизингового портфелей динамика изменения активов обусловлена увеличением объема денежных средств и их эквивалентов, а также ростом инвестиций в ассоциированные и совместно контролируемые организации", - поясняется в отчете.

Кредитный портфель группыипосле вычета резерва под обесценение достиг 1,294 трлн рублей, увеличившись на 10,7% с начала года. Лизинговый портфель вырос на 7,2% и на 30 июня 2021 года составил 188,5 млрд рублей. Совокупно на кредитный и лизинговый портфели в структуре активов группы приходится 40,9%.

Объем выданных ВЭБ.РФ с начала 2021 года кредитов составил 190,3 млрд рублей, увеличившись почти вдвое по сравнению в годовом выражении.

Основными направлениями инвестирования традиционно стали промышленность, инфраструктура и городская экономика, а также поддержка экспорта.

Факторы роста прибыли

Как пояснил главный финансовый директор ВЭБ.РФ Андрей Московских, увеличение чистой прибыли обеспечили как рост доходов - чистого процентного и комиссионных, так и частичное восстановление ранее созданных резервов.

Чистый процентный доход в отчетном периоде вырос до 9,3 млрд руб. по сравнению с 3,6 млрд рублей за первое полугодие 2020 года за счет уменьшения процентных расходов на 10,7 млрд рублей, в том числе вследствие снижения стоимости привлечения. Чистый комиссионный доход также вырос с 5,1 млрд рублей в первом полугодии 2020 года до 20,5 млрд рублей в первом полугодии 2021 года, что обусловлено амортизацией убытка от первоначального признания по поручительствам, выданным в рамках антикризисной государственной программы. Чистый операционный доход группы достиг 62,4 млрд рублей.

Объем восстановленных резервов под ожидаемые кредитные убытки составил 23,5 млрд рублей, в аналогичном периоде 2020 года произошло создание резервов в объеме 23,8 млрд рублей. При этом снижение непроцентных расходов до 56,1 млрд рублей по сравнению с 77 млрд рублей за первое полугодие 2020 года.

При этом капитал группы за первое полугодие 2021 года вырос на 54,2 млрд рублей (+7,9%) и на 30 июня 2021 года составил 743,2 млрд рублей. Коэффициент достаточности капитала ВЭБ.РФ на 30 июня составил 18,6%.

В группе также объявили об утверждении нового меморандума о финансовой политике госкорпорации. "Меморандум обозначает роль ВЭБ.РФ в реализации инициатив Правительства РФ в сфере социально-экономического развития страны, а также закрепляет роль ВЭБ.РФ в качестве драйвера социально ответственного предпринимательства в России. Меморандум также предусматривает расширение инструментов и перечня направлений инвестиционной деятельности ВЭБ.РФ, в том числе в развитии проектов социального воздействия и стимулирования привлечения частных инвестиций в такие проекты", - пояснили в компании.