Абрамченко поручила подготовить план мероприятий по снижению выбросов ТЭЦ омской ТГК-11

ОМСК, 26 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила профильным ведомствам и руководству омского предприятия ТГК-11 - одного из крупнейших загрязнителей воздуха в городе - подготовить план модернизации теплоисточников, принадлежащих компании.

Росприроднадзор по итогам проверки предприятий ТГК-11 в Омске выявил на трех ТЭЦ 89 нарушений, включая использование неисправных фильтров, превышение установленных объемов выбросов. Был зафиксирован факт сброса загрязняющих веществ в реку Омь с превышением предельно допустимых концентраций железа, марганца, меди, алюминия.

"Чистота неба в городе Омске будет зависеть от того, насколько честно и эффективно предприятие выполнит программу модернизации. <…> Мы сегодня посмотрели предложения самой компании, каким образом можно модернизировать систему работающего предприятия для того, чтобы выбросы снизились. И я попросила коллег всех вместе - представителей федеральных органов исполнительной власти, региона и компании - положить эти предложения на бумагу с источниками финансирования, с конечными сроками, с ответственными лицами, чтобы все увидели, что это план модернизации ТГК-11 в городе Омске, направленный на снижение выбросов к 2024 году", - сказала Абрамченко журналистам по итогам посещения предприятия.

План поручено представить в ноябре. Как отметила вице-премьер, срыв модернизации теплоисточников ТГК-11 может привести к неисполнению в Омске федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". "Я надеюсь, этого не случится, потому что моя точка зрения: не должны все налогоплательщики и средства федерального бюджета вкладываться и в стопроцентом объеме замещать мероприятия по модернизации", - сказала она.

В январе 2021 года Абрамченко сообщала, что Омск по уровню негативного воздействия экологии на здоровье человека находится на пятом месте в списке из сорока восьми городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. При этом город к 2024 году по майскому указу президента России должен снизить выбросы на 22,5%.