Глава "Оператор ГТС Украины" призвал продлить транзит газа из России на 15 лет

КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Украина ведет переговоры с правительствами США и Германии о гарантиях сохранения транзита российского газа через свою территорию после 2024 года, однако в Киеве считают, что до этой даты следует продлить существующий контракт на 15 лет. Об этом в четверг заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"У нас нет гарантий, что контракт будет возобновлен. Поэтому мы в настоящее время ведем переговоры с правительствами США, Германии, о предоставлении таких гарантий. И мы считаем, что наиболее существенная гарантия - это возобновить или продлить существующий договор сейчас, не ожидая 2025 года, возобновить его сейчас на следующие 15 лет", - сказал он в эфире телеканала "Украина-24".

Макогон вновь высказал опасение, что с запуском газопровода "Северный поток - 2" транзит топлива из России через Украину может полностью прекратиться.

В конце декабря 2019 года Украина, РФ и ЕС подписали новый транзитный газовый контракт на пять лет с возможностью продления до 2034 года. Согласно документу, минимальная гарантированная прокачка газа составит 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м в следующие четыре года. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.