Экспорт товаров из Чувашии в Китай с начала года вырос почти на 10%

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Экспорт чувашских товаров в Китай с начала 2021 года увеличился на 9,8% и составил $9,6 млн. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минсельхоза Чувашии.

"Сегодня в структуре торговли Чувашии со странами дальнего зарубежья Китай занимает первое место по объему экспорта. В рамках реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" с начала 2021 года объем отгруженной в Китай продукции составил 4,2 тыс. тонн, на $9,6 млн. Это на 9,8% больше, чем за тот же период прошлого года ($8,7 млн)", - отмечается в сообщении.

По данным министерства, в 2021 году в 83 раза выросли поставки в Китай сухого печенья, в 1,3 раза - вафель. Регион также экспортирует в Китай изделия из сахара, шоколад и мясо птицы. Как отметила и.о. министра сельского хозяйства Чувашии Алина Семенова, в 2021 году впервые направил в Китай свою продукцию "Чебоксарский ликеро-водочный завод".

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия экспорт продукции Чувашии увеличился на треть, до %137,8 млн.