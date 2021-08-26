Доходы бюджета Липецкой области выросли более чем на 1,7 млрд рублей

ЛИПЕЦК, 26 августа. /ТАСС/. Доходы бюджета Липецкой области выросли почти на 1 млрд 750 млн рублей - до 81,4 млрд рублей - за счет поступления налога на прибыль организаций и средств федерального бюджета, сообщил журналистам в четверг председатель Липецкого областного совета депутатов Павел Путилин.

"Сегодня мы вновь увеличили бюджет Липецкой области. Доходы казны выросли почти на 1 млрд 750 млн рублей. Бюджет пополнился за счет налога на прибыль организаций - в размере 1 млрд 100 млн рублей, а также за счет средств федерального бюджета - в объеме 649 млн рублей", - пояснил Путилин.

Он уточнил, что дополнительный доход, в первую очередь, будет направлен на поддержку здравоохранения и специалистов, которые работают с больными COVID-19. В частности, деньги пойдут на модернизацию лабораторий, осуществляющих диагностику инфекционных заболеваний, на выплаты социальным и медицинским работникам, на приобретение лекарств для пациентов с коронавирусной инфекцией, которые лечатся дома. "При этом важно, что без дополнительной финансовой поддержки не остаются и другие важные направления. Несмотря на пандемию, жизнь продолжается. Сегодня выделены значительные средства на развитие региона", - добавил Путилин.

Средства, по его словам, также пойдут на выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, на решение вопросов водоснабжения и водоотведения, на строительство региональных и муниципальных дорог, на заключение социальных контрактов, на охрану лесов, а также на другие цели.

С учетом внесенных поправок бюджет Липецкой области на 2021 год планируется бездефицитным, доходы и расходы составят 81,4 млрд рублей.