Мутко: число участников программы "Архитекторы.рф" может быть увеличено

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. ДОМ.РФ рассмотрит возможность увеличить число участников образовательной программы "Архитекторы.рф". Об этом сообщил журналистам генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на форуме "Среда для жизни: город и вода".

"Может быть, количество [участников] мы могли бы чуть-чуть увеличить. На конкурсном отборе мы выбираем 100 человек, которые будут учиться в течение года", - сказал Мутко.

Ранее на форуме премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу продления программы профессионального развития для градостроителей "Архитекторы.рф" и поручил Минстрою и вице-премьеру Марату Хуснуллину проработать этот вопрос.

Бесплатная образовательная программа профессионального развития "Архитекторы.рф" реализуется ДОМ.РФ в партнерстве с институтом "Стрелка" по поручению президента РФ Владимира Путина и при поддержке правительства и Минстроя РФ. Цель программы - обеспечить российские города квалифицированными специалистами для формирования комфортной городской среды. Первый набор прошел в 2018 году.

За время проведения программы обучение прошли 202 финалиста из 63 регионов России. Более 50 выпускников первых двух потоков уже работают в органах государственной власти, местного самоуправления, а также в центрах компетенций. Некоторые из были назначены на должности главных архитекторов региона или получили работу в департаментах, отвечающих за качество городской среды.

Всероссийский форум о жилье и городской среде "Среда для жизни" проводится институтом развития ДОМ.РФ при поддержке правительства России и Минстроя РФ. Партнерами форума стали правительство Нижегородской области и Фонд развития моногородов. Главная тема пятого форума - "Город и вода". Эксперты и участники обсудят, как развивать и интегрировать реки и водоемы в инфраструктуру городов.