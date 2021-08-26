Удмуртия благодаря централизации закупок сэкономила более 10 млрд рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Удмуртия за счет созданного в 2018 году центра закупок сэкономила свыше 10 млрд рублей, сообщил в четверг ТАСС в кулуарах форума "Среда для жизни" премьер-министр региона Ярослав Семенов.

"Мы планировали, что в этом году экономия перешагнет 10-миллиардный рубеж с начала деятельности центра. Сейчас это сделано, уже добились 10 млрд рублей экономии по всем направлениям", - рассказал он.

"Среда для жизни" - всероссийский форум о жилье и городской среде, площадка для обмена опытом между представителями власти, горожанами, девелоперами, российскими и международными архитекторами, специалистами в области городской среды.

V юбилейный форум проходил 25-26 августа в Нижнем Новгороде.