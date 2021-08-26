РБК: российские сыроделы обеспокоены ростом поставок дешевых сыров из Белоруссии

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российские производители сыра обеспокоены ростом поставок дешевых сыров из Белоруссии, из-за которых у отечественных производителей скопились непроданные запасы. Об этом в четверг сообщает РБК со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издания материалы первого рейтинга крупнейших молочных компаний Белоруссии, подготовленного Национальным союзом производителей молока (Союзмолоко), консалтинговой компанией Streda Consulting и информационным агентством Milknews.

По данным издания, запасы российского сыра на складах в январе - июне 2021 года выросли на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляли 47 тыс. тонн. Отмечается также, что Белоруссия увеличила поставки сыра в РФ в I полугодии 2021 года на 19%, до 145 тыс. тонн по сравнению с показателем за 2020 год. При этом белорусские сыры дешевле российских на треть. Как пишет издание, гендиректор Союзмолока Артем Белов объясняет это тем, что цены на сырое молоко в значительной степени регулируются государством, и стоимость белорусского молока примерно на 25% ниже российского. Он также добавил, что делать дисконт белорусам позволяет гибкая политика ценообразования благодаря доходам от поставки сыворотки в Китай.

По данным Росстата, производство сыров в РФ в июле увеличилось на 3,2% в годовом выражении и на 1,1% к июню, до 52,1 тыс. тонн. Белов отмечает, что на фоне роста отечественного производства сыров дополнительный рост дешевого импорта создает у российских производителей проблемы со сбытом, пишет издание.