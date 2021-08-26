Финансовый трек БРИКС видит признаки восстановления мировой экономики

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Наблюдаются признаки восстановления мировой экономики, но его динамика будет неравномерной, говорится в совместном заявлении министров финансов и управляющих центральными банками БРИКС, опубликованном на сайте Минфина России.

"Наблюдаются признаки восстановления мировой экономики. В то же время сохранится неравномерная динамика восстановления, а для многих экономик, в особенности развивающихся стран, пандемия будет иметь долгосрочные последствия. Перспективы развития мировой экономики пересматриваются с учетом текущей обстановки и существующих рисков (ухудшение пандемической обстановки вследствие недостаточного доступа к вакцинам, ценовое давление, значительное ужесточение финансовых условий и растущее неравенство), из которых часть может реализоваться и оказать негативное влияние на уязвимые экономики", - говорится в заявлении.

Отмечается, что восстановление экономик стран в краткосрочном периоде зависит от программ вакцинации, а ключевым условием достижения устойчивого роста в долгосрочной перспективе является реализация сбалансированных мер поддержки и структурных реформ, в том числе проведение модернизации системы здравоохранения. Финансовый трек БРИКС приветствует опыт принимаемых странами мер экономической поддержки в ответ на борьбу с последствиями пандемии COVID-19, а также поддерживает тиражирование подобного опыта в дальнейшем.