Минпромторг сообщил, что наценка на молочную продукцию выше 100% только в премиум-сегменте

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Наценка торговых сетей на молочную продукцию превышает 100% только в премиальном сегменте, в остальных категориях она низкая. Об этом ТАСС сообщил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"Необходимо отметить, что по премиальным видам молочной продукции наценка в торговле действительно может достигать 100% и больше. В то же время достаточно большая часть ассортимента всех производимых молочных товаров попадает в список социально значимых. И как раз на эту группу высокие торговые наценки не распространяются", - отмечается в сообщении.

Как отметил заместитель министра, молочная продукция является наиболее востребованной, и практически каждый покупатель уходит из магазина с покупкой из молочного ассортимента, поэтому торговые операторы вынуждены держать низкую наценку на эту продукцию, демпфируя закупочную цену производителя".

Ранее стало известно о том, что Молочный союз России обратился в правительство РФ и Федеральную антимонопольную службу с просьбой принять меры в связи с высокими наценками на молочную продукцию в федеральных торговых сетях. "Что касается позиции Молочного союза России, это безусловно их право - обратиться в ФАС России. В ФАС работают компетентные специалисты, они проведут проверку и разберутся, какова ситуация на самом деле", - отметил Евтухов.

Он также добавил, что представители торговли в целом неохотно идут на повышение цен ввиду того, что низкие цены являются их конкурентным преимуществом. Евтухов добавил, что, по данным Росстата, средняя торговая наценка на социально значимые продовольственные товары в розничной торговле составляет 16,5%. "Торговые сети стараются не повышать цены на социально значимые продовольственные товары. Некоторые сети устанавливают нулевую и даже отрицательную торговую наценку на продукты питания за счет собственной маржи, так как более низкая конечная цена на социально значимые товары и продукты питания помогает выиграть жесткую конкурентную борьбу за покупательской трафик", - заключил он.