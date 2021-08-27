Банку России предложили в 2,5 раза увеличить налоговый вычет по ИИС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) обратилась в Банк России с предложением увеличить сумму, с которой формируется налоговый вычет по ИИС первого типа, с 400 тыс. до 1 млн рублей, если счет не закрыт в течение трех лет. С копией письма, направленного НАУФОР регулятору, ознакомился ТАСС.

На сегодняшний день Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) можно открыть на срок от трех лет и возвращать 13% от суммы, внесенной на него в течение прошлого года (максимум 52 тыс. рублей ежегодно). Если регулятор примет предложение СРО, инвесторы смогут получать сумму налогового вычета в 2,5 раза больше актуальной - 130 тыс. рублей вместо 52 тыс.

В ассоциации также предложили ввести "ИИС-образование", предназначенное для формирования сбережений с целью финансирования образования.

В документе указано, что максимальная сумма взноса на ИИС-О должна быть не менее 2 млн рублей и может вноситься частями или сразу. При этом инвестиционный доход по ценным бумагам, полученный по счету, должен освобождаться от НДФЛ по аналогии с ИИС 2-го типа при условии, что средства с него расходуются на среднее и среднее специальное, высшее, дополнительное или дополнительное профессиональное образование, а также на оплату общежития или пребывания в интернате.

По мнению НАУФОР, ИИС-О мог бы открываться как родителями для несовершеннолетних детей, так и совершеннолетними для целей собственного образования.

Риски совмещения услуг

Совмещение деятельности страховых и управляющих компаний может привести к снижению конкуренции на финансовом рынке в области управления активами, поскольку приведет к объединению управляющих компаний со страховыми, предупредили в НАУФОР.

ЦБ РФ опубликовал 28 июля проект "Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов", где предлагает разрешить страховщикам жизни получать лицензию управляющей компании для осуществления деятельности по управлению инвестфондами, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами, а также получать лицензию добровольного страхования жизни.

По мнению НАУФОР, введение возможности совмещения деятельности по страхованию жизни и деятельности по управлению ПИФ и НПФ приведет не к увеличению, а к уменьшению числа игроков на финансовом рынке за счет поглощения страховыми организациями управляющих компаний. "Это ограничит существующую на рынке управления активами конкуренцию по качеству управления и его издержкам, позволяя компенсировать низкое качество управления доходами за счет других видов деятельности, усложняя финансовые продукты, увеличивая, а не уменьшая злоупотребления при их продажах, увеличивая преимущества перед специализированными управляющими компаниями", - пояснили в ассоциации.

Ввиду более высоких требований к доступу на рынок (20 млн рублей собственных средств для управляющих компаний и 450 млн рублей уставного капитала для добровольного страхования жизни), большей сети продаж страховых продуктов, созданной страховыми организациями, объединение их видов деятельности будет происходить на базе страховых организаций, добавили там. При этом совмещение услуг по страхованию и управлению активами может повысить издержки для клиентов услуг по управлению активами и снизит качество оказания той и другой услуги, полагают в НАУФОР.