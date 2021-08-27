Кабмин РФ направит еще более 16,7 млрд рублей на ремонт дорог в Крыму и других регионах

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Правительство России дополнительно выделило свыше 16,7 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры в ряде регионов, в том числе 8 млрд рублей на капитальный ремонт дорог в Крыму. Как сообщается на сайте кабмина, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Первым документом свыше 8,7 млрд рублей выделено 23 регионам. В частности, в Забайкальском крае средства направят на реконструкцию моста через реку Ингоду, в Удмуртии - на капитальный ремонт моста черед реку Сиву, в Сахалинской области - на реконструкцию дороги, ведущей к аэропорту Шахтерск. Кроме того, в Ивановской области планируется отремонтировать более 30 км дороги, связывающей несколько районов, а во Владимирской области с помощью федеральной поддержки завершат реконструкцию дороги Владимир - Иваново, в населенных пунктах Амурской области в общей сложности отремонтируют 38 км дорог.

Также премьер распорядился направить 8 млрд рублей на капитальный ремонт дорог в Крыму. "Это позволит отремонтировать не менее 254 км магистралей, что в свою очередь будет способствовать повышению качества транспортной инфраструктуры региона, сделает его более привлекательным для инвесторов и туристов", - говорится в сообщении кабмина.

Правительство утвердило и изменения в правила предоставления субсидий регионам на развитие транспортной системы. Теперь субъекты РФ смогут получить финансирование не только непосредственно на строительство и ремонт дорог, но и на разработку проектно-сметной документации. Новое правило будет действовать в отношении проектов, стоимость которых превышает 1,5 млрд рублей.

"Поддержание дорожной инфраструктуры и ее расширение - один из приоритетов работы правительства. В этом году на опережающее строительство дорог и реконструкцию инфраструктурных объектов уже было направлено свыше 130 млрд рублей", - отмечается в сообщении пресс-служба кабмина.