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Источник: авиакомпаниям потребуется как минимум неделя на запуск новых рейсов в Египет

Перевозчикам необходимо будет время на запуск продаж и формирование сети полетов, отметил собеседник в одной из компаний

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российским авиакомпаниям потребуется как минимум неделя на запуск новых рейсов в Египет. Такое мнение высказал ТАСС источник в одной из авиакомпаний. По его словам, перевозчикам необходимо будет время на запуск продаж и формирование сети полетов.

Ранее стало известно, что девять российский авиакомпаний смогут запустить новые регулярные рейсы из России на египетские курорты. Открыть полеты планируют "Аэрофлот", "Россия", S7, "Уральские авиалинии", Azur Air, Nordwind, "Икар", Red Wings, "Ямал".

"Авиакомпании России не откроют новый рейсы в Египет в ближайшее время, квоты были распределены только вчера - перевозчикам потребуется как минимум неделя на запуск продаж и формирование расписания", - сказал собеседник агентства.

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