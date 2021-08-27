Месторождение золота в Хабаровском крае частично обеспечат электроэнергией за счет солнца

ХАБАРОВСК, 27 августа. /ТАСС/. Polymetal построит объекты солнечной энергетики для частичного обеспечения электричеством производства на Кутынском месторождении золота в Хабаровском крае. Об этом сообщил ТАСС директор хабаровского филиала "Полиметалла" Валентин Мартыненко.

"Полиметалл" является одним из лидеров в золотодобывающей отрасли России по внедрению стандартов ESG (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление - прим. ТАСС). <…> Вклад в достижения компании, безусловно, вносят и предприятия "Полиметалла" в Хабаровском крае, где мы тоже ведем комплексную планомерную работу в области устойчивого развития. Особое внимание уделяем вопросам экологии, в том числе, реализуя проекты "зеленой" энергетики. <…> Объекты солнечной энергетики предполагается построить на Кутынском месторождении", - сказал Мартыненко.

Запуск производства на Кутынском месторождении запланирован на 2023 год. Капитальные вложения в проект создания производства на этом месторождении оцениваются в $80 млн. Запасы месторождения для отработки открытым способом составляют 8,4 млн тонн окисленной руды со средним содержанием 3,0 г/т и общим объемом золота 0,812 млн унций.

Два года назад компания ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию на месторождении Светлое в Охотском районе на севере Хабаровского края. На входной базе Унчи на берегу Охотского моря действует ветровая электростанция, по словам Мартыненко, это позволило существенно снизить потребление дизельного топлива. Также запланировано строительство ЛЭП до производственной площадки Албазино в районе имени Полины Осипенко, которое станет частью программы снижения углеродного следа. "Помимо этого в 2021 году мы приступили к проработке проекта по лесовосстановлению, в рамках которого в регионе за три года планируется высадить более 6 млн саженцев деревьев на трех тысячах гектаров", - сказал руководитель филиала.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков с активами в России и Казахстане.