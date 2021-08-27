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Товарооборот между РФ и Финляндией вырос на 16% в первом полугодии 2021 года

Объем несырьевого неэнергетического экспорта из России в Финляндию оказался на 51,6% выше

ХЕЛЬСИНКИ, 27 августа. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Финляндией за первые шесть месяцев 2021 года вырос почти на 16% по сравнению с первым полугодием 2020 года. Об этом сообщило в пятницу Торговое представительство России в Финляндии.

"По данным ФТС России, по итогам первого полугодия 2021 года объем российско-финляндского товарооборота увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на $796,6 млн (+15,8%) и составил $5,84 млрд. Российский экспорт вырос на $410,1 млн (+11,0%), до $4,1 млрд, импорт увеличился на $386,5 млн (+29,1%), до $1,7 млрд", - говорится в сообщении.

Как отметило торгпредство, в структуре экспорта в январе - июне 2021 года "преобладали сырьевая продукция и полуфабрикаты: минеральное топливо, включая сырую нефть, нефтепродукты, природный газ, никелевый штейн, древесина и изделия из нее", экспортировалась также продукция органической химии, удобрения.

Объем несырьевого неэнергетического экспорта из РФ в Финляндию при этом оказался на 51,6% выше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Как указали в торгпредстве, по итогам первого полугодия этого года рост стоимостных объемов экспорта был отмечен по большинству товарных групп.

В структуре импорта, добавили там, преобладала продукция технологических отраслей, промышленное и силовое оборудование и их части, электрические машины, средства наземного транспорта, бумага и картон и другое.

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