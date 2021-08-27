Создание новосибирского инновационного района оценивается в более чем 50 млрд руб.

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Инвестиции в новосибирский район научной и инновационной деятельности "СмартСити" оцениваются в более чем 50 млрд рублей. Проект планируется реализовать с помощью механизма комплексного развития территорий (КРТ), сообщила ТАСС в кулуарах форума "Технопром" один из инициаторов проекта "СмартСити", председатель ассоциации IT-компаний региона "СибАкадемСофт" Ирина Травина.

"Сейчас рассматривается проект комплексного развития территории (КРТ) на всю территорию, в рамках нее на отдельные площадки могут привлекаться частные инвестиции, но собирались использовать в том числе федеральную субсидию на инженерную и социальную инфраструктуру. Стоимость проекта - больше 50 млрд рублей, потому что там жилья большой сегмент и производственная зона. Там же предполагается и [строительство очереди новосибирского] Биотехнопарка, и наш технопарк (ассоциации IT-компаний - прим. ТАСС) предполагается с резидентами", - сообщила Травина, добавив, что 40% жилья будет сдаваться в аренду.

Вся территория "СмартСити" будет занимать 803 гектара, проект затронет территорию новосибирского Академгородка и наукограда Кольцово, где находится ГНЦ "Вектор" и где в ближайшие годы будет построена установка класса "мегасайенс" - центр коллективного пользования "СКИФ". Создание района планируется начать в 2021 году.

По данным мастер-плана, ранее представленного на форуме "Технопром", стоимость возведения социальной и инженерной инфраструктуры "СмартСити" оценивается в 25,7 млрд рублей. На эти средства в том числе планируется построить три детских сада, три гимназии на 1 тыс. мест, медучреждения, рассчитанные на 5 тыс. человек, а также музейно-выставочный центр, конгресс-холл, спорткомплекс, бассейн и теннисный корт. Также в районе появятся центр инновационных IT-технологий, служебное жилье для ученых, научно-технологический парк в сфере биотехнологий, деловой центр и научно-технологическая долина Новосибирского госуниверситета (НГУ). Как сообщала ранее вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова, в районе будут проживать около 20-25 тыс. человек. Более 35% жилья в районе "СмартСити" планируется отдать научным организациям.

В течение первого этапа планируется начать реализацию четырех проектов, в том числе приступить к строительству служебного жилья. Ранее власти сообщали о планах привлечь около 2 млрд рублей инвестиций благодаря проекту "Смартсити".