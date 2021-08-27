Исследование: доля прибыльных цифровых банков в мире составляет лишь 5%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Только 5% существующих в мире цифровых банков являются прибыльными. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), текст которого поступил в распоряжение ТАСС.

BCG проанализировала показатели банков, операции в которых производятся исключительно в цифровом формате. Выяснилось, что только 13 из 249 таких банков прибыльны. Десять из них находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а три - в Европе. При этом в число прибыльных цифровых банков вошел российский "Тинькофф банк". В Америке таких прибыльных банков не оказалось.

Критически важными для успеха, по мнению авторов исследования, стали использование существующих активов, быстрое масштабирование цифровых операций и поддержание прогресса с течением времени.

С точки зрения долгосрочных перспектив, для успешного создания и масштабирования цифрового банка авторы отчета предлагают обратить внимание на такие три фактора, как "одержимость клиентами", масштабируемые и гибкие технологии, а также гибкая организация и управление.

Старший партнер и управляющий директор BCG, глава экспертной практики по финансовому сектору в России и СНГ Наталья Геращенко прокомментировала полученные результаты: "Прибыльные цифровые банки, как мы видим, создали очень сильные предложения с точки зрения розничного кредитования. Четыре из них вообще вошли в банковское дело из сферы цифровых платежей". В качестве другого объединяющего фактора для лидеров Геращенко также назвала поддержку со стороны "крупной устоявшейся компании со значительным опытом ведения бизнеса" или наличие крупной экосистемы.

Партнер и управляющий директор BCG, руководитель экспертной практики BCG по цифровым технологиям в России и СНГ Макс Хаузер отметил, что ни один из цифровых банков пока не захватил более 2% доли с точки зрения общей массы депозитов и объема кредитного портфеля в рамках своих рынков.