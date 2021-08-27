Apple предложила разработчикам приложений проект мирового соглашения на $100 млн

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Компания Apple предложила заключить мировое соглашение на $100 млн по иску разработчиков приложений, которые обвинили ее в том, что она не предоставляла пользователям информацию о возможности оплаты не через App Store, где компания берет комиссию в размере до 30%. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

Предполагается, что разработчики приложений смогут информировать пользователей о возможности альтернативного способа оплаты вне магазина приложений App Store. В прошлом году компания сократила размер комиссии с 30 до 15% для разработчиков приложений, зарабатывающих менее $1 млн. Предложенные условия соглашения сохраняют это положение.

Компания также создаст фонд в размере $100 млн, из которого будет выплачивать от $250 до $30 тыс. разработчикам приложений, чьи продажи составляли менее $1 млн в период с июня 2015 года по апрель 2021.

Как отмечает газета, эти условия представляют собой частичную уступку разработчикам приложений, которые давно добивались того, чтобы пользователи расплачивались с ними напрямую, а не через App Store, чтобы не платить комиссию.

В 2019 году группа разработчиков подала в суд иск против Apple, обвинив компанию в нарушении законов, регулирующих работу App Store.