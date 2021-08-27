Бензин Аи-95 подорожал за сутки на бирже на 0,51%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Биржевая цена бензина Аи-95 за день выросла на 0,51% - до 59,566 тыс. рублей за тонну по европейскому территориальному индексу. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Таким образом его стоимость находится сейчас на пути нового рекорда, который был зафиксирован на уровне в 60,029 тыс. рублей за тонну.

Биржевая цена бензина Аи-92, который больше всего используется в России, за день выросла не так сильно на 0,23% - до 56,640 тыс. рублей за тонну. До этого падала с 18 августа с отметки в 57,5 тыс. рублей за тонну. Рекорд по цене этого вида бензина составляет 58,456 тыс. руб. за тонну, он был зафиксирован 13 августа.

Стоимость дизельного топлива осталась неизменной - 49,998 тыс. рублей за тонну.

Биржевая цена топочного мазута за день снизилась на 0,91%, до 21,396 тыс. рублей за тонну. В то же время топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) подорожало на 0,50%, до 49,356 тыс. рублей за тонну.

Цена сжиженного углеводородного газа (СУГ, используется в качестве газомоторного и бытового топлива) по территориальному индексу снизилась по итогам торгов на 3,66%, до 50,09 тыс. рублей за тонну.