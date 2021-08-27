МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Wildberries - крупнейший российский онлайн-ретейлер - начал региональную экспансию своего сервиса экспресс-доставки и вышел с ним в Санкт-Петербург, говорится в сообщении компании.

"Wildberries запустил экспресс-доставку в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении. В дальнейшем, как ожидает компания, сервис станет доступен и в других регионах.

Жителям Санкт-Петербурга для заказа уже доступны букеты цветов. Доставка осуществляется продавцами. Для экспресс-доставки вскоре будут доступны продукты питания, а также готовые блюда из ресторанов.

"Таким образом, сервис позволит оказать поддержку и локальным предпринимателям, которые смогут реализовывать свою продукцию через Wildberries. Вне зависимости от масштабов бизнеса торговая комиссия для продавцов данной категории составит всего 5%", - сообщили в Wildberries.

Онлайн-ретейлер Wildberries запустил в конце июня экспресс-доставку продуктов питания категории fresh и готовых блюд, а также цветов.