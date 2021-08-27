Вокзальный комплекс построят в Надыме в рамках СШХ

САЛЕХАРД, 27 августа. /ТАСС/. Строительство Северного широтного хода (СШХ) предусматривает возведение вокзального комплекса городе Надым (Ямало-Ненецкий автономный округ). При этом в столице округа - Салехарде строить вокзал не планируется, сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов на пресс-конференции в пятницу.

"Мое мнение: нам точно не нужно избыточное новое строительство. Например, в Лабытнанги уже есть вокзал. Если два города будут соединены капитальным мостом с автомобильным движением, какой смысл строить еще один вокзал в Салехарде на расстоянии 20 км, это просто неэффективно, нецелесообразно. <...> Но в плане учтено, что в Надыме будет создан небольшой вокзальный комплекс", - сказал он.

Северный широтный ход - проект железной дороги длиной 707 км по маршруту Обская - Салехард - Надым - Новый Уренгой - Коротчаево, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал. Стоимость проекта предварительно оценивается более чем в 200 млрд рублей. Прогнозируемый объем перевозок по СШХ составит 23,9 млн тонн грузов в год, основную часть будет составлять, в частности, транспортировка газового конденсата. Также проект позволит ускорить перевозки контейнерных грузов.