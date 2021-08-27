Регион КНР Хайнань выдал первые разрешения на тестовые поездки беспилотных автомобилей

ХАЙКОУ /Китай/, 27 августа. /ТАСС/. Власти китайской провинции Хайнань выдали первые разрешения для совершения тестовых поездок на беспилотных автомобилях по некоторым трассам острова. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, пока владельцы машин на автоматическом управлении могут их использовать только в четырех населенных пунктах: в административном центре Хайнаня городе Хайкоу, в курортном Санья на южном побережье острова, а также в Вэньчане и Цюнхае (восток провинции). Общая протяженность магистралей, доступных для беспилотных автомобилей, составляет порядка 130 км.

"Транспортная система Хайнаня географически относительно независима, поэтому дорожную инфраструктуру довольно просто модернизировать", - объяснил глава управления науки, промышленности и информатизации города Цюнхай Ван Сюйвэнь. По его словам, стратегические преимущества беспилотного транспорта очевидны, к тому же эти машины работают на новых экологически чистых источниках энергии.

Тестированием автомобилей занимается компания Hainan Tropical Automobile Test. Как рассказал генеральный директор Ма Инбинь, правительство выдвигает ряд жестких требований к качеству беспилотных машин, которые в соответствии с передовыми стандартами должны быть приспособлены к высоким атмосферным температурам и большой влажности. Согласно правилам, такие авто могут выезжать на скоростные трассы только после того, как их пробег составит 10 тыс. км.

Хайнань активно развивает перспективные экологичные виды транспорта. Согласно статистике, число новых автомобилей на альтернативных источниках энергии, зарегистрированных в провинции с января по июль, превысило 21,1 тыс. штук. Это первый регион Китая, планирующий к 2030 году полностью прекратить продажи машин с бензиновыми и дизельными двигателями.