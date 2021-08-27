МЭР предложило обязательное авансирование госконтрактов на стройку в размере не менее 70%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) России разработало меры по повышению экономической устойчивости функционирования строительного комплекса. Министерство, в частности, предлагает ввести обязательное авансирование государственных строительных контрактов в размере не менее 70%, следует из письма МЭР в аппарат правительства РФ, Минфин и Минтранс, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Полагаем возможным оценить целесообразность реализации следующих мер (законопроектов): <...> предусмотреть обязательное авансирование государственных строительных контрактов в размере не менее 70%, что сократит затраты подрядчиков на обслуживание процентов по банковским кредитам", - говорится в письме.

Минэкономразвития также предложило установить цифровой контроль сроков оплаты госконтрактов и выработать единые правила изменения стоимости заключенных госконтрактов в случае непрерывного колебания стоимости на строительные ресурсы. Кроме того, МЭР выступило за утверждение порядка приемки работ по таким контрактам.

В письме министерство предложило сформировать единую экспертную позицию по данному вопросу на заседании рабочей группы при правительственной комиссии по региональному развитию.