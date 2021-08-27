Цена на газ в Европе вернулась к отметке в $580 за 1 тыс. кубометров

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Цена на газ в Европе в ходе торгов в пятницу вновь вернулась к отметке в $580 за 1 тыс. куб. м после падения почти на $100 в конце прошлой недели. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 18:17 мск слегка превысила $580 за тыс. куб. м и достигла $580,4 или €48,035 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

К моменту закрытия торгов в пятницу цена газа несколько снизилась - до $576,3 за 1 тыс. куб. м, показав за день рост на 4,2%.

На прошлой неделе цена газа в Европе достигла пиковых $580 за 1 тыс. куб. м и выше, однако затем в течение нескольких дней она упала почти на $100 - сначала на фоне появившихся ложных данных о якобы начавшихся поставках газа по "Северному потоку - 2", а затем на сообщении "Газпрома" о возможных поставках 5,6 млрд куб. м газа по "Северном потоку - 2" уже в 2021 году.