"Яндекс" оценил сумму разбирательств по нормативно-правового вопросам в 4,4 млрд рублей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. "Яндекс" оценил в 4,4 млрд рублей потенциальную сумму, которая будет потрачена на решение различных нормативно-правовых вопросов, включая рассматриваемое Федеральной антимонопольной службой (ФАС) административное дело о поисковой выдаче компании. Об этом говорится в отчете головной компании "Яндекса" Yandex N.V. за второй квартал.

"Вопросы регулирования составили $60,5 млн и включают в себя административные разбирательства в российском антимонопольном органе (ФАС - прим. ТАСС). Компания не признала ответственность в отношении данных претензий и административных разбирательств, поскольку руководство не считает, что компания понесла вероятный материальный ущерб по причине любого из этих вопросов", - говорится в отчете.

Кроме того, 3,3 млрд рублей будет потрачено на претензии, связанные с трудоустройством, вопросами данных и конфиденциальности, требованиями о компенсации в связи с автомобильными авариями в сегменте такси, требованиями о расторжении контрактов, претензиями о нарушении авторских прав и другими вопросами.

Претензии ФАС

В августе 2020 года некоторые российские онлайн-сервисы, включая ЦИАН и "Авито", направили в ФАС жалобу, в которой обвинили "Яндекс" в злоупотреблении доминирующим положением. Их основная претензия заключалась в том, что "колдунщики", или обогащенные ответы, чаще всего оказываются выше в результатах поиска и позволяют пользователям удовлетворять свой запрос без перехода на другую страницу. Компании также утверждали, что попасть в такие блоки могут только сервисы "Яндекса", что приводит к потере трафика другими сайтами. В "Яндексе" в ответ заявляли, что такие блоки не имеют никаких преимуществ перед другими результатами поиска.

В конце февраля 2021 года стало известно, что ФАС обязала "Яндекс" в течение месяца прекратить предоставлять собственным сервисам, в том числе "Яндекс.Маркету" и "Кинопоиску", преимущества в поисковой выдаче, а также обеспечить равный доступ всех игроков рынка к инструментам продвижения и опубликовать его условия. Служба 13 апреля возбудила против "Яндекса" дело за неисполнение требований, компании может грозить оборотный штраф.

28 мая "Яндекс" заявил, что будет предоставлять всем компаниям доступ к настройке сложных обогащенных ответов, а также опубликовал правила и условия его получения, согласно которым партнеры должны, в частности, предоставлять "Яндексу" свои данные, а также поддерживать на своих ресурсах авторизацию и оплату через инструменты компании. Участники спора с ИТ-гигантом неоднозначно отреагировали на опубликованные правила. Так, в "Авито" заявили, что ряд требований будет вряд ли выполним представителями отрасли, а в онлайн-кинотеатре ivi обратили внимание на то, что партнерам придется предоставлять "Яндексу" большой объем информации, в том числе составляющей коммерческую тайну.

9 июня стало известно, что "Яндекс" подал в Арбитражный суд города Москвы иск к ФАС о признании решений и действий незаконными по делу об обогащенных ответах в результатах поиска. IT-компания заявила, что изначально ходатайствовала о продлении срока исполнения требований ведомства и подала исковое заявление, чтобы обжаловать отказ в продлении этого срока.