Завод по выпуску мебели построят в городе Котельнич под Кировом к 2023 году

КИРОВ, 27 августа. /ТАСС/. Завод по выпуску мебели мощностью 500 тыс. единиц в год построят к концу 2023 года в городе Котельнич Кировской области, сообщается в пятницу на сайте правительства региона.

"Фабрику по производству мебели планируют [построить] в городе Котельнич, успешная реализация проекта позволит выпускать новые виды продукции: ДСП, березовую фанеру, корпусную мебель. Мощность производства ДСП - 140 тыс. кубометров в год, корпусная мебель - 500 тыс. единиц мебели в год. Планируется создание производства замкнутого цикла - от разработки сырья до готового продукта. Срок реализации проекта - до 2023 года", - говорится в сообщении.

Инвестором выступит ООО "Король диванов". По словам генерального директора компании Андрея Ходасевича, на фабриках компании, которые расположены в Саратове, Твери, Новосибирске и Челябинске, выпускается 1,5 млн единиц мебели в год. "Мы приобрели комплекс имущества и оборудования для мебельной фабрики в Котельниче, в ближайшие дни примем участие в аукционе по аренде дополнительного участка земли под наше основное производство. К ноябрю ожидаем оборудование по производству фанеры на 20 тыс. кубов в год, по плану к концу года оно уже будет работать, это только первый этап нового производства", - цитирует пресс-служба Ходасевича.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе областного правительства, сумма инвестиций в проект в настоящее время уточняется. При этом предприятие планирует привлечь займ в Фонде развития промышленности. По данным правительства области, за последние годы при содействии фонда в регионе профинансировано 12 инвестиционных проектов с бюджетом 2,5 млрд рублей, предоставлены льготные займы промышленным предприятиям на сумму более 1,7 млрд рублей. Сейчас в Кировской области реализуется свыше 300 инвестиционных проектов стоимостью более 10 млн рублей.