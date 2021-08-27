Ульяновская область получит 450 млн рублей на строительство нового моста через Свиягу

УЛЬЯНОВСК, 27 августа. /ТАСС/. Порядка 450 млн рублей из федерального бюджета дополнительно получит Ульяновская область на строительство нового моста через реку Свиягу в Ульяновске и реконструкцию действующего моста. Об этом врио губернатора региона Алексей Русских сообщил в пятницу на совещании по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" с участием руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова.

"Роман Витальевич, благодарю вас за решение о выделении дополнительных 450 млн рублей для двух очень крупных и важных проектов: строительство нового и реконструкция существующего моста через Свиягу. Это то, чего не хватало Ульяновску долгие годы", - сказал глава региона, обращаясь к Новикову.

Русских уточнил, что в двух районах Ульяновска - Ленинском и Засвияжском - ежедневно возникают пробки. "Люди опаздывают на работу, подвергают себя опасности. Снижается экологическая безопасность близлежащих жилых кварталов", - пояснил врио губернатора.

В Ульяновской области по нацпроекту с 2019 года отремонтировано более 270 км трасс, из которых 225 км - областных дорог и 45 км - в Ульяновске. В этом году в регионе приведут в нормативное состояние более 150 км дорог. В Ульяновске 25 августа открыли движение по левобережной развязке Президентского моста. В сентябре будут введены в строй еще два объекта - мост через реку Сельдь у поселка Дачный и автомобильную дорогу Старая Ерыкла - Ерыклинский, которая свяжет Тереньгульский и Кузоватовский районы.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначально в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети". При этом основные цели по приведению в нормативное состояние региональных и муниципальных дорог (с 44,9% в 2020 году до 60% в 2030 году), снижению смертности в ДТП (с 10,9 чел на 100 тыс. населения в 2020 году до 4 человек в 2030 году), внедрению новых технологий в дорожное хозяйство полагается сохранить до 2030 года. В нацпроекте также могут появиться новые показатели удовлетворенности граждан состоянием дорог, безопасностью движения и качеством транспортного обслуживания.