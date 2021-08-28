НФС предложило медикам рекомендовать занятия фитнесом для пациентов после ковида

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Национальное фитнес-сообщество (НФС) предложило внести физкультурно-оздоровительные программы во временные методические рекомендации Минздрава РФ и рекомендовать их пациентам, переболевшим коронавирусом. Об этом говорится в письмах главы НФС Елены Силиной в адрес руководства страны. Копии документов имеются в распоряжении ТАСС.

"Поддержать инициативу Национального фитнес-сообщества по восстановлению граждан РФ после перенесенной коронавирусной инфекции с помощью ресурса фитнес-отрасли. Национальное фитнес-сообщество представило в Министерство здравоохранения РФ различные программы по постковному восстановлению населения. Необходимо внедрить рекомендации специалистов <...> во временные методические рекомендации Министерства здравоохранения РФ "Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" с целью последующего применения их медицинским сообществом в качестве рекомендаций при выписке пациентов", - говорится в письмах.

Ранее Силина сообщала, что в 37 регионах страны фитнес-клубы запустили программы реабилитации после ковида на основе профессиональных знаний специалистов отрасли.

Помимо этого, сообщество просит внедрить налоговый вычет для работодателей, оплачивающих физкультурно-оздоровительные услуги своим сотрудникам, включить физкультурно-оздоровительные услуги в полисы добровольного медицинского страхования, увеличить количество оснащенных спортивных площадок в регионах России на открытых территориях.

Кроме того, НФС рекомендует внедрить меры поддержки арендодателей, предоставляющих площади под физкультурно-оздоровительные объекты, "в виде снижения налогов на имущество и землю", а также ввести мораторий на повышение кадастровой стоимости. "Данные меры позволят сохранить фитнес-отрасль страны и увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства в физкультурно-оздоровительной сфере", - уверены в НФС.

О сообществе

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в составе которого более 1 800 фитнес-клубов из 79 регионов России, 43 официальных представительства. В составе организации - 9 профессиональных образовательных учреждений, пять ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компании различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Минспорта России.