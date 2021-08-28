Сеть зарядок для электромобилей намерены создать на курортах Крыма к следующему сезону

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Власти Крыма намерены к следующему летнему туристическому сезону оборудовать на курортах полуострова сеть заправочных станций для электромобилей, сообщила ТАСС вице-премьер - министр финансов республики Ирина Кивико.

"Предполагается, что заправочные станции нужно оборудовать в курортных городах и поселках на оборудованных стоянках из расчета одна заправочная станция на три-четыре парковочных места. Сеть таких станций должна появиться в республике уже к летнему курортному сезону 2022 года. Радиус охвата составит не менее 70 км. Это будет удобно для авто с запасом хода до 100 км", - сказала Кивико.

Она отметила, что такие станции открываются и на трассе "Таврида". "Заправочными станциями смогут воспользоваться как туристы, передвигающиеся на электромобилях, так и водители другой электротехники, поскольку нет смысла делить зарядные станции для использования теми или иными категориями пользователей", - отметила Кивико.

В целом, по словам вице-премьера, в регионе установлена 41 зарядная станция, из них семь - быстрых. Профессиональных, то есть зарядных станций, используемых в коммерческих целях - 23. Станции установлены в Симферополе и Симферопольском районе, в Алуште, Ялте, Судаке, Коктебеле, Евпатории, Керчи, Бахчисарайском районе и Феодосии.

В мае замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщал, что инвесторы планируют развивать инфраструктуру для электрокаров в курортных городах Крыма. А к концу 2022 года планируется оборудовать станции для зарядки электромобилей на автозаправочных станциях на всем протяжении трассы "Таврида" - главной магистрали Крыма, проходящей через весь полуостров от Керчи до Севастополя.