В Пермском крае экспорт продукции за рубеж за первое полугодие вырос в 1,5 раза

ПЕРМЬ, 28 августа. /ТАСС/. Предприятия Пермского края в первом полугодии 2021 года экспортировали за рубеж продукции на $1,37 млрд больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве экономического развития и инвестиций региона.

"За первое полугодие 2020 года предприятия Пермского края отгрузили за рубеж продукции на 3,34 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года произошло увеличение объема отгрузок на 51,69% или на $1,37 млрд долларов (за январь-июнь 2020 года компаниями региона было отгружено товаров на сумму в $2,2 млрд)", - рассказал собеседник агентства.

Рост показателя произошел во многом благодаря активному росту объемов экспорта таких категорий товаров как удобрения, продукты органической химии, полиграфическая продукция, древесина и продукция деревообработки. Власти считают, что при сохранении такой динамики к концу года получится превысить "доковидные" показатели экспорта Пермского края.

Развитие экспорта товаров производителей Пермского края проходит в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Планируется, что в регионе к 2024 году произойдет увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта до $7,69 млрд.