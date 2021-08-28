Нефтедобычу в Мексиканском заливе приостановили на 91% из-за урагана "Ида"

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Добыча нефти в Мексиканском заливе приостановлена почти на 91% из-за надвигающегося на побережье штата Луизиана урагана "Ида". Об этом сообщается в субботу на сайте Управления по вопросам безопасности и природоохранного правоприменения при Министерстве внутренних дел США.

По данным властей, к утру субботы были эвакуированы работники с 279 из 560 нефте- и газодобывающих платформ в Мексиканском заливе. На самих платформах приняты все меры безопасности, чтобы исключить опасность утечки нефтепродуктов и газа.

"Исходя из данных операторов, нефтедобыча в Мексиканском заливе приостановлена на 90,84%. Добыча газа приостановлена на 84,87%", - указывается в заявлении управления. Эксперты подчеркнули, что после того как вызванная ураганом угроза минует, все нефтедобывающие платформы пройдут ряд проверок, после чего их работа будет восстановлена. "Возвращение к работе платформ, которым будет причинен ущерб, может занять больше времени", - предупредили в ведомстве.

Ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что ураган "Ида", образовавшийся в Атлантическом океане, усилится до высшей, четвертой, категории, когда в воскресенье достигнет побережья американского штата Луизиана. Скорость порывов ветра в пределах урагана достигает сейчас 44,7 м/с. В настоящий момент ураган движется к побережью США со скоростью порядка 25 км/ч.