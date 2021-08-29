Rutube сделает ставку на новых блогеров и поможет вывести их в топы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российская стриминговая платформа Rutube будет делать ставки на новые имена в блогосфере и поможет новичкам попасть в топы. Об этом в воскресенье заявил гендиректор платформы Алексей Назаров в рамках Российской креативной недели.

"Подрастают дети и понимают, что на блогерстве можно зарабатывать. Это не секрет. Мы хотим сделать для этого понятный механизм. Показать, что талант, креатив можно монетизировать. Мы будем делать ставку на молодых, пока никому неизвестных блогеров, и с помощью ресурса выводить их в топ, тем самым показывая, что с помощью российского продукта можно зарабатывать честно и легально", - рассказал он.

Говоря о моделях монетизации контента Назаров сообщил, что будет создана понятная для всех система рекомендаций и рейтингов, прозрачная и без подводных камней.

"Мы готовы разрабатывать действующие системы монетизации, связанные с рекламной моделью, мы готовы рассматривать и даже готовы технологически к использованию донатов", - сказал он. Кроме того, по словам Назарова, есть ряд инновационных систем заработка, которые сейчас тестируют специалисты. Гендиректор заверил, что платформа делает все, чтобы переход пользователей с точки зрения монетизации был безболезненным.

Назаров также сообщил, что скоро появится удобная система лайков, при этом пользователи сами будут выбирать, давать ли разрешение голосовать на своей странице.

Фест-форум "Российская креативная неделя", включающий более 300 мероприятий и затрагивающий 14 индустрий, проходит 26-29 августа в Москве. ТАСС - генеральное информационное агентство мероприятия.