АКРА оценило антикризисные социальные выплаты в 450-500 млрд рублей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) оценило размер социальных антикризисных мер в 450-500 млрд рублей, из них более 90% придется на выплаты пенсионерам, говорится в аналитическом комментарии агентства.

17 августа правительство РФ выделило 21 млрд рублей на дополнительные ежемесячные выплаты малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Позже президент России Владимир Путин объявил о новых разовых социальных выплатах: по 10 тыс. рублей пенсионерам и по 15 тыс. рублей военнослужащим, курсантам военных училищ и сотрудникам правоохранительных органов.

"Расходы, необходимые для реализации указанных выше мер, АКРА суммарно оценивает в 450-500 млрд рублей, из которых более 90% придется на выплаты пенсионерам. Данная оценка совпадает с последними оценками Минфина России и других государственных ведомств", - говорится в материале.

Последствиями данных выплат, по мнению аналитиков, будет прирост годовых номинальных располагаемых доходов населения на 0,8-0,9% и незначительный рост инфляции - дополнительно на 0,2 п. п. Также выплаты станут краткосрочным стимулом для развития экономической активности. "Новые социальные выплаты приведут к дополнительному (по сравнению со сценарием без выплат) росту ВВП на 0-0,25 п. п., но эффект этот будет распределен между 2021 и 2022 годами", - говорится в комментарии.

Федеральный бюджет станет менее сбалансированным, но даже с учетом новых выплат останется профицитным в 2021 году, считают эксперты. "Без учета действия автоматических бюджетных стабилизаторов государство за полтора года запланировало потратить, и по большей части потратило, на антикризисные цели порядка 5 трлн рублей, или около 4,7% ВВП 2020 года. Анонсированные меры приведут к увеличению показателя на 9%", - говорится в комментарии.