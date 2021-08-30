В Хабаровском крае привлекут инвесторов к проектам по возобновляемой энергетике

ХАБАРОВСК, 30 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края привлекут инвесторов к строительству объектов возобновляемой энергетики с государственной поддержкой. Об этом сообщил ТАСС и.о. председателя комитета правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса Алексей Морозов.

"Проведем конкурсный отбор проектов возобновляемых источников энергии, мощностью до 25 МВт, для реализации в зоне централизованного энергоснабжения с государственной поддержкой. Считаем, что это простимулирует инвесторов для дальнейшего развития возобновляемой энергетики на территории края", - сказал Морозов.

Проекты, как предполагается, будут реализованы за счет средств инвесторов, которым гарантируется возврат инвестиций от применения экономически эффективного тарифа на производимую установкой электроэнергию. Применение возобновляемых источников энергии, по словам собеседника агентства, перспективно в регионе в части оптимизации систем энергоснабжения в том числе изолированных потребителей. За счет этого повысится экономическая эффективность и качество электроснабжения за счет снижения потребления дорогого органического топлива.

Морозов отметил, что в регионе хорошо развита речная сеть, определено 229 рек (без учета Амура), потенциальные гидроэнергоресурсы которых составляют 22850 МВт, 200 млрд кВт.ч. Перспективными зонами для ветроэнергетики являются узкая прибрежная полоса Охотского и Японского морей и долина реки Амур. Для территории Хабаровского края характерны также высокие значения годового прихода суммарной солнечной радиации, продолжительность солнечного сияния изменяется по территории от 1 700 до 2 300 часов в год. По словам собеседника агентства наибольшим гелиопотенциалом располагают Бикинский, Вяземский, Солнечный и Нанайский районы.

Использование возобновляемой энергетики на территории края

Сейчас возобновляемые источники энергии в крае используются для индивидуального потребления на приусадебных участках, лесозаготовительных, охотничьих и фермерских хозяйствах, метео- и телекоммуникационных станциях и прочем. В регионе установлено более 1 тыс. ветроэнергетических установок, смонтированы и действует множество гелиоэнергетических установок. Реализовано несколько проектов с применением тепловых насосов.

"Результаты проведенных исследований показывают, что применение возобновляемых источников энергии для электроснабжения изолированных потребителей края экономически не всегда оправдано. Основным сдерживающим фактором развития возобновляемой энергетики на территории края, является то, что в зоне централизованного электроснабжения проживает до 95% населения края, кроме того развитие возобновляемых источников энергии сдерживает их высокая стоимость и сложность эксплуатации в суровых природно-климатических условиях региона", - добавил Морозов.

В зонах децентрализованного энергоснабжения для качественной поставки услуги, по его словам, допускается применение комплексных ветро-дизельных или дизель-солнечных установок, что сказывается на их стоимости, и для условий северных районов Дальнего Востока пока неконкурентоспособно по сравнению с локальными дизельными электростанциями.

"Вместе с тем, на территории края в Охотском районе компанией "Полиметалл" на месторождении "Светлое" реализован проект солнечной электростанции мощностью 1 МВт, что позволяет экономить на эксплуатации дизельной электростанции", - заключил руководитель комитета.